شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول "آليات التحقيق والتصرف" بمشاركة 22 عضوا والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية المستشار عبد الراضى صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختتم مركز التدريب القضائى، برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة العمل المتخصصة حول "آليات التحقيق والتصرف"، والتى عُقدت على مدار يومى 18 و19 مارس الجارى بمقر رئاسة الهيئة فى السادس من أكتوبر، بمشاركة (22) من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، بدءًا من درجة معاون نيابة وحتى وكيل نيابة.

وفى كلمته خلال الختام، رحّب المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائى، بالمشاركين، ناقلًا لهم تحيات المستشار، عبد الراضى صديق، رئيس الهيئة، وتأكيده على أهمية هذه الدورات التدريبية فى تعزيز القدرات الفنية والقضائية لأعضاء النيابة. كما شدد مدير المركز على التزام المركز بتنفيذ خطة تدريبية مستدامة تشمل جميع أعضاء النيابات بمختلف الدرجات القضائية على مستوى الجمهورية، بهدف تطوير مهاراتهم العملية والتطبيقية من خلال مناقشة قضايا واقعية وإشكاليات قانونية، وذلك تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين فى المجال القضائي.

وتضمّن البرنامج التدريبى عددًا من المحاضرات المتنوعة، حيث ألقت المستشارة الدكتورة داليا مجدى عبد الغنى محاضرة بعنوان "تطوير الذات … أساس النجاح"، كما قدّم كل من المستشارة نهى أسامة، والمستشار علاء باهى الدين، والمستشار عصام كمال أبو الروس، محاضرات حول “التطبيقات العملية”، والتى تناولت الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بإجراءات التحقيق والتصرف.

وفى ختام الورشة، تم تسليم المشاركين شهادات إتمام البرنامج التدريبى، فى أجواء أكدت على أهمية استمرارية مثل هذه الفعاليات التى تساهم فى رفع كفاءة أعضاء النيابة الإدارية وتطوير أدائهم المهني.