شكرا لقرائتكم خبر عن شريف صدقى يلقى كلمه عن التنمية المستدامة بمؤتمر للاستشعار عن بعد للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

خلال فعاليات اليوم الثانى المؤتمر الدولى للاستشعار عن بعد للبيئة (ISRSE) فى دورته الأربعين، القى الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، كلمة أكد فيها على أهمية الاستشعار عن بعد فى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأشار إلى أن وكالة الفضاء المصرية تعمل على تطوير قدراتها فى هذا المجال من خلال إطلاق الأقمار الصناعية المتخصصة وتطوير التطبيقات والبرامج اللازمة.

وأضاف صدقى أن مشاركة وكالة الفضاء المصرية فى هذا المؤتمر تأتى فى إطار حرصها على مواكبة أحدث التطورات العالمية فى مجال الاستشعار عن بعد، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولى فى مواجهة التحديات البيئية، حيث التركيز على رصد الأرض والخطط القادمة لترسيخ مكانتها فى قطاع الفضاء الأفريقى والعمل على تطوير قطاع الفضاء فى مصر وتعزيز استخداماته فى مختلف المجالات.