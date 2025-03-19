محافظ القاهرة: نسعى لزيادة الرقعة الخضراء بالزمالك مع الحفاظ على الموجود

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تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة المبادرة التى تنفذها محافظة القاهرة بالتعاون مع جمعية تنمية الزمالك لتشجير المنطقة حول محطة مترو صفاء حجازى بميدان صدقى بالزمالك.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعددًا من قيادات المحافظة، وأعضاء جمعية تنمية الزمالك.



محافظ القاهرة يتفقد مبادرة التشجير حول محطة مترو صفاء حجازي

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء بها مع الحفاظ على النباتات الموجودة لتحسين نوعية الهواء، وجودة الحياة المقدمة للمواطنين باعتبارها أحد أهم الأولويات التى تركز عليها الدولة المصرية.



محافظ القاهرة يتفقد مبادرة التشجير حول محطة مترو صفاء حجازي

وثمن محافظ القاهرة، دور مؤسسات المجتمع المدنى مؤكدًا أن المجتمع المدنى شريك فاعل في التنمية التي تجري على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن أساس النجاح في الإدارة المحلية يأتي من القدرة على تفعيل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني.



وأكد محافظ القاهرة، على ترحيب المحافظة بأى أفكار تسهم فى رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه قد تم مراعاة انتقاء النباتات التي تحتاج إلى كميات قليلة من المياه للحفاظ على جسم المترو.



وأضاف محافظ القاهرة، أن المبادرة ستستكمل بتشجير شارع إسماعيل محمد بالتعاون بين جمعية تنمية الزمالك، والهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.