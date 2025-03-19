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وزارة الصحة تطلق قافلة متخصصة لخدمات طب الأسنان فى الأسمرات

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وزارة الصحة تطلق قافلة متخصصة لخدمات طب الأسنان فى الأسمرات

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 19 مارس 2025 02:28 م

في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز الخدمات الطبية في كافة محافظات الجمهورية، نظّمت الوزارة قافلة طبية متخصصة في طب الأسنان بمنطقة الأسمرات بمحافظة القاهرة، وذلك بمشاركة الدكتور مدحت منجي، خبير طب الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب فريق من الأطباء المتخصصين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القافلة قدمت خدمات الكشف الطبي والعلاج، بما في ذلك خلع الأسنان، الحشو، وتنظيف اللثة، وذلك لـ 78 حالة من المواطنين، بهدف تحسين صحة الفم والأسنان والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

أشار عبدالغفار، إلى أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تنظمها الوزارة بشكل دوري، لضمان وصول الخدمات الصحية المتخصصة إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات، في إطار حرص الدولة على تقديم الرعاية الصحية الشاملة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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