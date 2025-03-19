شكرا لقرائتكم خبر عن السفير ياسر سرور: السودان أبدى رغبة فى التعرف على تجربة مصر لإعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية للسودان وجنوب السودان، أن السودان، أبدى رغبة في التعرف على التجربة المصرية في إعمار غزة، مشيرا إلى أن الخرطوم ترغب بشدة في أن يكون لمصر دور فعال في إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.

وأكد السفير ياسر سرور، خلال كلمته في ندوة خاصة للصحفيين، أن مصر تتشاور مع الجانب السودانى فيما يخص الأمر، مشيرا لتشكيل فريق مصري _ سودانى، على أن يقوم الفريق السوداني بتقييم الأوضاع والحديث عما تحتاجه السودان الفترة المقبلة.

وعن تواجد السودانيين في مصر، أكد السفير ياسر سرور، أن السودانيون ضيوف في مصر وليسوا لاجئين، مشيرا إلى أن مصر استضافت الفارين من نيران الحرب السودانية، رغم الصعوبات الاقتصادية والتحديات الأمنية، موضحا أن مصر أول دولة تسمح بعقد امتحانات الثانوية العامة للطلاب السودانيين، لـ28 ألف طال سوداني، وهو ما يؤكد حرص مصر على مستقبل الطلبة، وشدد على أن مسألة عودة السودانيين ترتبط بمدى الاستقرار في السودان.

وعن العودة للاتحاد الإفريقى، قال السفير ياسر سرور، ردا على سؤال الخليج 365، أن مصر تدعم بقوة عودة السودان للاتحاد الإفريقى، وإنهاء تعليق عضويته، مشيرا أن مصر تتحرك في هذا الاتجاه وتوليه أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن والسلم الإفريقي بقيادة مصر، زار بورتسودان أكتوبر الماضى، ودعم إنشاء مكتب اتصال سياسى للاتحاد الإفريقي في بورتسودان.

وعن الأوضاع في جنوب السودان، أكد السفير ياسر سرور، أنه لايمكن النظر للأوضاع في جنوب السودان، بمعزل عن الوضع في السودان، مشيرا إلى أن مصر تأمل في تهدئة الأوضاع، والسيطرة على أعمال العنف.



