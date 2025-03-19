شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 11 ألف طن قمح ويشهد تداول 19 سفينة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالأربعاء، 19 مارس 2025 01:33 م
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34792 طن تشمل : 17875 طن يوريا و 7125 طن اسمنت معبأ و 4472 طن كلينكر و 2470 طن علف بنجر و 2850 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37213 طن تشمل : 9000 طن ذرة و 1525 طن خشب زان و 11028 طن قمح و 7574 طن حديد و 6357 طن خردة و 1400 طن بضائع متنوعة و 997 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 329 طن .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1526 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 315 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2612 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137552 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 72254 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2391 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6464 حركة .
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