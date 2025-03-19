شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 11 ألف طن قمح ويشهد تداول 19 سفينة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34792 طن تشمل : 17875 طن يوريا و 7125 طن اسمنت معبأ و 4472 طن كلينكر و 2470 طن علف بنجر و 2850 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37213 طن تشمل : 9000 طن ذرة و 1525 طن خشب زان و 11028 طن قمح و 7574 طن حديد و 6357 طن خردة و 1400 طن بضائع متنوعة و 997 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 329 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1526 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 315 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2612 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137552 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 72254 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2391 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6464 حركة .