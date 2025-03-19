شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرخص لوزارة الزراعة بتأسيس شركة مساهمة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بالترخيص لكل من وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالاشتراك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بتأسيس شركة مساهمة مصرية تسمي "ديجيتال تري" يكون غرضها العمل فى مجال التحول الرقمي للزراعة فى مصر، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجهتين المرخص لهم.