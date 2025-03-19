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شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تعلن مواعيد القداسات فى كنائس العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدىالأربعاء، 19 مارس 2025 12:27 م
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن مواعيد صلوات القداسات فى كنائس العاصمة الإدارية الجديدة لكل من يرغب وهى كالتالى:
1 – كاتدرائية ميلاد المسيح: وتكون يوم الأحد من الساعة 7:30 إلى الساعة 9:30 صباحاً ( أسبوعيا)
2 – كنيسة الشهيد مارجرجس بحى R3 : يوم السبت من 8 إلى الساعة 10 صباحاُ مرة كل أسبوعين
وذكر البيان أن كنيسة الفرسان الثلاثة ( مارجرجس ومارمينا وأبى سيفين ) بالكيان العسكرى فهى خاصة بالقاطنين فى الكياة العسكرى فقط ويصلى فيها قداس يوم الجمعة من 4:30 إلى الساعة 10:30 صباحاً ( أسبوعيا)
وخصصت الكنيسة أرقام للتواصل للاستفسارات وحجز أيام روحية وقداسات فى كاتدرائية ميلاد المسيح
مواعيد القداسات فى كنائس العاصمة الإدارية الجديدة
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