شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تعلن مواعيد القداسات فى كنائس العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن مواعيد صلوات القداسات فى كنائس العاصمة الإدارية الجديدة لكل من يرغب وهى كالتالى:

1 – كاتدرائية ميلاد المسيح: وتكون يوم الأحد من الساعة 7:30 إلى الساعة 9:30 صباحاً ( أسبوعيا)

2 – كنيسة الشهيد مارجرجس بحى R3 : يوم السبت من 8 إلى الساعة 10 صباحاُ مرة كل أسبوعين

وذكر البيان أن كنيسة الفرسان الثلاثة ( مارجرجس ومارمينا وأبى سيفين ) بالكيان العسكرى فهى خاصة بالقاطنين فى الكياة العسكرى فقط ويصلى فيها قداس يوم الجمعة من 4:30 إلى الساعة 10:30 صباحاً ( أسبوعيا)

وخصصت الكنيسة أرقام للتواصل للاستفسارات وحجز أيام روحية وقداسات فى كاتدرائية ميلاد المسيح