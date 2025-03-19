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الكنيسة الأرثوذكسية تعلن مواعيد القداسات فى كنائس العاصمة الإدارية الجديدة

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  • الكنيسة الأرثوذكسية تعلن مواعيد القداسات فى كنائس العاصمة الإدارية الجديدة 1/2
  • الكنيسة الأرثوذكسية تعلن مواعيد القداسات فى كنائس العاصمة الإدارية الجديدة 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الأربعاء، 19 مارس 2025 12:27 م

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن مواعيد صلوات القداسات فى كنائس العاصمة الإدارية الجديدة لكل من يرغب وهى كالتالى:

1 – كاتدرائية ميلاد المسيح: وتكون يوم الأحد من الساعة 7:30 إلى الساعة 9:30 صباحاً ( أسبوعيا)
2 – كنيسة الشهيد مارجرجس بحى  R3 : يوم السبت من 8 إلى الساعة 10 صباحاُ مرة كل أسبوعين

وذكر البيان أن كنيسة الفرسان الثلاثة ( مارجرجس ومارمينا وأبى سيفين ) بالكيان العسكرى فهى خاصة بالقاطنين فى الكياة العسكرى فقط ويصلى فيها قداس يوم الجمعة من 4:30 إلى الساعة 10:30 صباحاً ( أسبوعيا)

وخصصت الكنيسة أرقام للتواصل للاستفسارات وحجز أيام روحية وقداسات فى كاتدرائية ميلاد المسيح

 


مواعيد القداسات فى كنائس العاصمة الإدارية الجديدة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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