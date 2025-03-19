شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن عن فرص عمل جديدة فى الأردن براتب يصل إلى 350 دينارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم على 29 فرصة عمل لعمالة فنية مصرية للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات صناعة الزجاج، وصهر الحديد، والصناعات البلاستيكية والمطاطية.

وأوضح جبران أن هذه الفرص تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه مع وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار، وفي سياق استكمال اجراءات الربط الالكتروني بين البلدين، لتسهيل عملية استقدام الكوادر المصرية إلى المملكة الأردنية، والقضاء على ظاهرة السمسرة.

وأضاف الوزير جبران، أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والادارة العامة للتشغيل ، وقال إنه على الراغبين في العمل في هذه المجالات تقديم السيرة الذاتية والمعلومات المطلوبة، على الرابط التالي : https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة المستشار محمود فهمي، عبارة عن:

- عدد 6 عمال انتاج صناعي ، في مجال صناعة الزجاج ،خبرة 5 سنوات في تحميل وتنزيل الصناديق بالونش ،و شطف ويولي ،وقص وتقطيع بماكينة دبل زجاج مزدوج ،و ماكينة برم ومربع ، والسن من 30-35 سنة ،والمؤهل دبلوم متوسط،وذلك براتب شهري يتراوح بين 290-350 دينار أردني.

- عدد 20 عامل انتاج صناعي في مجال صهر الحديد، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وعنده القدرة على تحمل ضغط العمل، والسن من 18 - 45 سنة، والراتب من 290 إلی 350 دينار أردني.

- عدد 2 عمال انتاج صناعي في مجال الصناعات البلاستيكية والمطاطية،خبرة 3 سنوات، صنايعي ماكينة فيلم، و ماكينة قص،والسن من 30 - 40 سنة ،والراتب 290 دينار أردني.

وأوضحت أن التقديم على الرابط المذكور لمدة 4 أيام، من اليوم الأربعاء الموافق 19-3-2025، وحتى يوم 22-3-2025.