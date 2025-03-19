شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. صرف الدعم الإضافى على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء في صرف الدعم الاضافى، للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، حيث يتم الصرف لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية ويتم الصرف من فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية في ظل نجاح وزارة التموين في تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية .

يأتي ذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التى اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية لتخفيف العبء على المواطنين

كانت الخزانة العامة للدول قد أتاحت 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025 .