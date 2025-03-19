شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا خلال تنفيذ إزالة بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا، بسلاح أبيض، لمنعه من تنفيذ قرار إزالة بناحية الصعايدة بدائرة مركز دشنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطاراً يفيد إصابةً أشرف أنور، رئيس مدينة دشنا، بسلاح أبيض، وتبين أن المتهم يدعى محمد.س، موظف بالمعاش،

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، والتى كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.