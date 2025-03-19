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هيئة النظافة والتجميل بالجيزة تشن حملة نظافة مكبرة فى إمبابة.. صور

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  • هيئة النظافة والتجميل بالجيزة تشن حملة نظافة مكبرة فى إمبابة.. صور 1/7
  • هيئة النظافة والتجميل بالجيزة تشن حملة نظافة مكبرة فى إمبابة.. صور 2/7
  • هيئة النظافة والتجميل بالجيزة تشن حملة نظافة مكبرة فى إمبابة.. صور 3/7
  • هيئة النظافة والتجميل بالجيزة تشن حملة نظافة مكبرة فى إمبابة.. صور 4/7
  • هيئة النظافة والتجميل بالجيزة تشن حملة نظافة مكبرة فى إمبابة.. صور 5/7
  • هيئة النظافة والتجميل بالجيزة تشن حملة نظافة مكبرة فى إمبابة.. صور 6/7
  • هيئة النظافة والتجميل بالجيزة تشن حملة نظافة مكبرة فى إمبابة.. صور 7/7

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الأربعاء، 19 مارس 2025 01:10 م

شنت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل، حملة نظافة مكبرة بشارع ترعة السواحل في حي إمبابة، لرفع كفاءة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك وتنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

أسفرت الحملة عن رفع كميات من المخلفات مع التشديد على استمرار حملات النظافة بصفة دورية على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الحضاري، وذلك تحت إشراف اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وكلّف محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة والتجميل بمتابعة أداء شركات النظافة المكلفة بالجمع السكني ومراجعة التعاقدات ومدى التزام الشركات بشروط التعاقد ورصد أوجه القصور لتحديد الشركات الجادة التي يمكن الاستفادة منها واستبدال الشركات التي ثبت تقصيرها في أداء مهامها.

وشدد المحافظ، على ضرورة تعزيز آليات الرقابة الميدانية لضمان التزام الشركات بالمعايير المطلوبة وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية مع تكثيف حملات التوعية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة.

ووجّه المحافظ بزيادة الحملات اليومية لرفع المخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية، وتكثيف جهود النظافة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع العمل على تطوير منظومة جمع القمامة من المنازل بطريقة أكثر كفاءة، لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتقليل تراكم المخلفات في المناطق السكنية.

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هيئة النظافة والتجميل بالجيزة تشن حملة نظافة فى إمبابة

 

 

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حملة نظافة مكبرة في حي إمبابة

 

 

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هيئة النظافة والتجميل بالجيزة تشن حملة نظافة مكبرة فى إمبابة

 

 

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حملة نظافة في شارع ترعة السواحل بامبابة

 

 

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رفع المخلفات خلال حملة نظافة في إمبابة

 

 

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حملة نظافة مكبرة في حي إمبابة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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