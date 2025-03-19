شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء: شركة عالمية تستهدف التوسع في توطين الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

بحث الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، سبل تعزيز التعاون في مجال توطين الصناعات الدوائية الحيوية، مع إحدى الشركات والتوسع في خطوط الإنتاج الدوائية والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم البحث العلمي والتدريب المستمر للصيادلة، بما يساهم في سد احتياجات الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الطبية.

من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة المحليين والدوليين، والعمل على تبادل الخبرات بما يحقق أفضل استفادة من الممارسات الدوائية العالمية، مشيرًا إلى حرص هيئة الدواء المصرية على نجاح كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الدوائي المصري وتحقيق التكامل الصحي.

كما أشاد رئيس هيئة الدواء بجهود احدى الشركات في دعم قطاع الدواء المصري، خاصة فيما يتعلق بتوسيع خطوط الإنتاج للمستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية، ودورها في دعم البحث العلمي والتطبيقات البحثية لتطوير الأدوية وتعزيز الابتكار في صناعة الدواء.

كما أشاد الدكتور شريف راشد بدور هيئة الدواء المحوري في دعم منظومة صناعة الدواء المصرية خلال السنوات الماضية، وأثنى على تعزيز التعاون المشترك، وأوضح أن الشركة تسعى إلى دعم برنامج التوطين والتوسع في خطوط الإنتاج الحالية بالمصنع بضخ 600 مليون جنيه، وتطوير السعة الانتاجية بالمصنع.

حضر الاجتماع الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التنمية والتطوير المهني، د/يس رجائي ،مساعد رئيس الهيئة لشئون الاعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشؤون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسوق، والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشراكة مع الشركات الدوائية الكبرى، ودعم الابتكار والتصنيع المحلي، بما يضمن توفير المستحضرات الدوائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الدواء.



