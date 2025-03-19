شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة البحث العلمى بالمجلس القومى للمرأة تعقد اجتماعها الدورى والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بـ المجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور هدى منصور، عضوة المجلس والمقرر المناوب لللجنة، و بمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت الدكتورة ماريان عازر أن الاجتماع تضمن تقسيم اللجنة الى ثلاثة مجموعات عمل رئيسية وهى مجموعة البحث العلمي ومجموعة الأمن السيبراني ومجموعة التكنولوجيا، وقامت كل مجموعة عمل بتقديم مقترحات عملها خلال الفترة المقبلة.

وأشادت الدكتورة ماريان عازر بالمقترحات المقدمة من مجموعات العمل، وشددت على ضرورة وضع آلية تنفيذية واضحة لهذه المقترحات، على أن تُناقش هذه الآليات خلال الاجتماع المقبل.

كما أوصت بعقد اجتماعات دورية عبر الفيديو كونفرانس بين مجموعات العمل المختلفة لمتابعة سير العمل وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومناقشة الحلول الفعالة لتفعيل المقترحات على أرض الواقع.