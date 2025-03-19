شكرا لقرائتكم خبر عن الأمواج ترتفع لـ4.5 متر.. تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط يومى الأربعاء 19 مارس والخميس 20 مارس.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع أن تصل سرعة الرياح من (70:50 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (3: 4.5).

ويشهد اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 الموافق 19 رمضان، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء ، ونشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 24 درجة

الصغرى 12

الإسكندرية

العظمى 21

الصغرى 12

مطروح

العظمى 19 درجة

الصغرى 13

سوهاج

العظمى 30 درجة

الصغرى 13

قنا

العظمى 34 درجة

الصغرى 14

أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 17 درجة