شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت طقس الأيام المقبلة .. أجواء شتوية وتغير مصادر الكتل الهوائية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة الأجواء الباردة نسبيا" خلال الأيام القادمة، وذلك بعد أن أثرت موجه حارة علي معظم المناطق وسجلت معها درجات حرارة فاقت حاجز 30 بعدة درجات خلال الأيام الماضية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: تنكسر هذه الموجة بتغير مصدر الكتلة الهوائية والتي أصبحت شمالية قادمة من مناطق باردة نسبيا؛ وستؤثر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد و بالتالي تعمل على انخفاض فى درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض أخر فى درجات الحرارة، وعودة الأجواء الشتوية اعتباراً من يوم الأربعاء 19 مارس 2025، ومتوقع أيضا فرص لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري .

ويشهد اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 الموافق 19 رمضان، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء ، ونشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 24 درجة

الصغرى 12

الإسكندرية

العظمى 21

الصغرى 12

مطروح

العظمى 19 درجة

الصغرى 13

سوهاج

العظمى 30 درجة

الصغرى 13

قنا

العظمى 34 درجة

الصغرى 14

أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 17 درجة