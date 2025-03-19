شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بإقامة معارض بالمديريات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن إقامة مقر معرض دائم و منفذ بيع بكل مديرية وإدارة تعليمية، بعد النجاح الذي حققتها المعارض التي أقامتها الإدارة العامة للخدمات المركزية، وإدارة المدرسة المنتجة بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية معرض أهلا بالعام الجديد 2025 و أهلا رمضان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، علي عدم المساس بما هو مقام فعليا، وذلك في إطار روية مصر 2030 وفي ضوء مباردة رئيس الجمهورية بداية والتي طرحها نامه تحت شعار «اكتشف نفسك واستعد لسوق العمل»، وذلك لما له من أهمية قصوى في عرض و ترويج منتجات أبنائنا الطلاب بالمدارس وكذلك تقديم خدمة مميزة للطلاب وأولياء امورهم تحقيقا لأهداف المدرسة المنتجة واستراتيجة الوزارة والعمل على تنمية موارد الوزارة على كافة المستويات الإدارية (المدرسة - الإدارة - المديرية).