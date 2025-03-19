شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بما يعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

واعتبرت مصر في بيان لوزارة الخارجية الغارات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة إمعانا في فرض سياسة الأمر الواقع، ويعكس إصرار إسرائيل على مواصلة إشعال فتيل التوتر في المنطقة.

وطالبت جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم في إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووضع حد للسياسات الإسرائيلية غير المسئولة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية والامتثال لقواعد القانون الدولي.