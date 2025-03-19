شكرا لقرائتكم خبر عن طرق حجز قطارات العيد والمواعيد المناسبة للحجز والان مع تفاصيل الخبر

استعدت هيئة السكة الحديد لاستقبال عيد الفطر المبارك 2025، وذلك من خلال تشغيل عدد إضافى من القطارات تعمل خلال فترة أجازة العيد بجانب القطارات اليومية.

ويمكن حجز قطارات عيد الفطر الإضافية بطريقة واحدة وهى من شباك محطات السكك الحديدية وقبل السفر بـ 24 ساعة ، حيث يتم حجز تذاكر السفر فى اليوم السابق للسفر فقط وليس قبل ذلك.

مواعيد قطارات العيد على خطوط السكة الحديد:

يتم تشغيل 10 قطارات إضافية من يوم 25 مارس، وحتى 10 أبريل.

تشغيل قطارى 2041/2040 بين القاهرة / أسوان وبالعكس على النحو التالى :-

تشغيل قطار تالجو برقم 2040 من يوم 25-3، من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10-4 يقوم من القاهرة 20.15 يصل أسوان 8.10.

تشغيل قطار تالجو برقم 2041، من يوم 26-3، من أسوان إلى القاهرة حتى يوم 11-4، يقوم من أسوان 16.50 يصل القاهرة 4.50.

- تشغيل قطارى مكيف رقم 1942 /1943 بين القاهرة / أسوان والعكس :

-تشغيل قطار مكيف اسباني مطور رقم 1942/ من يوم 25-3، من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10-4، ويقوم من القاهرة 22.50 يصل أسوان 11.50.

-تشغيل قطار مكيف أسباني مطور برقم 1943، من يوم 26-3، من أسوان / القاهرة حتى يوم 11-4، يقوم من أسوان 18.00 يصل القاهرة 6.50

- تشغيل قطارى مكيف رقم 1938/1939 بين القاهرة / أسوان والعكس :

- تشغيل قطار ثالثة مكيفة برقم 1938 يوم 25-3، من القاهرة إلى أسوان حتى يوم 10-4، يقوم من القاهرة 21.50 يصل أسوان 10.05

تشغيل قطار ثالثة مكيفة برقم 1939، يوم 26- 3، من أسوان إلى القاهرة حتى 11-4، يقوم من أسوان 22.30 يصل القاهرة 11.15

- تشغيل قطارى 1941 /1940 بين القاهرة / أسوان وبالعكس:

تشغيل قطار ثالثة مكيفة رقم 1940، يوم 25 مارس، من القاهرة إلى أسوان حتى 10-4، يقوم من القاهرة 00.35 يصل أسوان 12.30

تشغيل قطار ثالثة مكيفة برقم 1941 من أسوان إلي القاهرة، من 26-3 حتى 11-4، يقوم من أسوان 21.30 يصل القاهرة 10.25

- تشغيل قطارى مكيف رقم 1936/1937 بين الإسكندرية / أسوان وبالعكس :

-تشغيل قطار مكيف بعربات VIP برقم 1936 من الإسكندرية إلى أسوان يوم 27-3، يقوم من الإسكندرية 15.20 يصل أسوان 6.20

- تشغيل قطار مخصوص مكيف بعربات VIP برقم 1937 من أسوان إلى الإسكندرية يوم 3-4، يقوم من أسوان الساعة 9 يصل الإسكندرية الساعة 00.50