شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم صرف معاشات أبريل 2025 فى هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من يوم 25 مارس الجارى، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبل إجازة عيد الفطر المبارك وأن المستفيدين يمكنهم صرف المعاشات من خلال البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال أيام 25 و26 و27 مارس، كما يمكنهم السحب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وذلك ابتداءً من 25 مارس سواء خلال أيام العمل أو الإجازات ويأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة المعاشات، بما يحقق راحة أكبر للمستفيدين.

على جانب آخر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.