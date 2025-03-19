شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسالة هامة لمريض السرطان فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه على مريض السرطان إفطار رمضان والتوجة لتلقى العلاج الطبى، عند حدوث تغير فى درجة الوعى ونزيف أو قئ مستمر.

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لـ مريض السرطان وذلك لتناول سحور صحى وقالت : يجب أن يكون السحور غنى بالألياف والبروتين مثل البيض المسلوق والكربوهيدرات المعقدة والماء .

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يمكنك الكشف المبكر والمتابعة والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

كانت وزارة الصحة والسكان أكدت البدء فى استخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعى في التشخيص الدقيق والكشف المبكر عن الأورام مؤكدة وأضافت وزارة الصحة والسكان: يُسهم الذكاء الإصطناعى في تطوير نظم إلكترونية متكاملة مثل "الإنذار المبكر، والتشخيص عن بعد، ورقمنة التطعيمات وإنشاء سجل طبي موحد لكل مواطن مصري، إدارة ومراقبة سلاسل الإمداد.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولا كبيرأ في القطاع الصحي المصري، ويعزز جودة الرعاية الصحية عبر العديد من التطبيقات، حيث يمكنه أن يساعد فى دمج التقنيات الرقمية المتقدمة وأنظمة المعلومات الصحية القوية والحلول المبتكرة.