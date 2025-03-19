شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. انكسار الموجة الحارة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجه الحارة التى تتعرض لها البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

ويشهد اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 الموافق 19 رمضان، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، ونشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

القاهرة

العظمى 24 درجة

الصغرى 12

الإسكندرية

العظمى 21

الصغرى 12

مطروح

العظمى 19 درجة

الصغرى 13

سوهاج

العظمى 30 درجة

الصغرى 13

قنا

العظمى 34 درجة

الصغرى 14

أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 17 درجة