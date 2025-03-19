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انهيار جزئى لعقار خالى من السكان فى الشرابية

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انهيار جزئى لعقار خالى من السكان فى الشرابية

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القاهرة - سامية سيد - كتب: عبد الرحمن سيد

الأربعاء، 19 مارس 2025 10:55 ص

وقع انهيار جزئي لعقار خالى من السكان عقب سقوط حوائط بداخله فى الشرابية بالقاهرة دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد حدوث انهيار جزئي بعقار في الشرابية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين حدوث انهيار جزئي داخل عقار خالى من السكان عبارة عن سقوط حوائط داخل العقار دون وقوع أى اصابات، وصادر له قرار إزالة وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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