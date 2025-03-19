شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئى لعقار خالى من السكان فى الشرابية والان مع تفاصيل الخبر

وقع انهيار جزئي لعقار خالى من السكان عقب سقوط حوائط بداخله فى الشرابية بالقاهرة دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد حدوث انهيار جزئي بعقار في الشرابية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين حدوث انهيار جزئي داخل عقار خالى من السكان عبارة عن سقوط حوائط داخل العقار دون وقوع أى اصابات، وصادر له قرار إزالة وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.