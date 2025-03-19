شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المواطنون البحث عن تفاصيل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يُعد من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يتيح البرنامج إمكانية الاستعلام عن حالة بطاقة المعاش بسهولة عبر الإنترنت.

ويمكن للمستفيدين التحقق من حالة معاشهم باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار خيار "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة العلوية على يسار الصفحة.

- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة في الحقل المخصص.

- الضغط على زر "استعلام"، لتظهر صفحة تحتوي على حالة المعاش، سواء كان ساريًا، متجمدًا، أو موقوفًا.

جدير بالذكر أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين، وتمكينهم من متابعة حالة المعاش بسرعة ودقة، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.

