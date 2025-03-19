أخبار مصر

حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق.. صور 1/6
  • حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق.. صور 2/6
  • حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق.. صور 3/6
  • حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق.. صور 4/6
  • حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق.. صور 5/6
  • حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق.. صور 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم، والتى أقيمت على مدار أسبوعين، وتم اختبار المئات من المتقدمين من كل الأعمار، مقسمة على عدة مستويات، حيث تم منح الفائزين شهادات تقدير، بجانب جوائز مالية، بمجموع 50 ألف جنيه والتى أقيمت تحت إشراف القارئ الطبيب أحمد نعينع ، والاستاذ سيد جلال عضو مجلس الإدارة.

وحضر حفل توزيع الجوائز الدكتور هشام عبد العزيز ، رئيس مكتب الإتصال السياسى بوزارة الأوقاف، والشيخ أسامة محمود جبريل مدير إدارة أوقاف الشروق وبدر، والدكتور نادى عبد الله أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، و الاستاذ اسماعيل دويدار رئيس اذاعة القرآن الكريم.

485165900_122143281248574476_4135086969745559614_n

 

485307021_122143282040574476_1651650949204994610_n

 

484819668_122143282754574476_5248472212414513496_n

 

484919832_122143284428574476_207798003389814960_n

 

485722586_122143281002574476_6947918988287716163_n
 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements