شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق حفل توزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم، والتى أقيمت على مدار أسبوعين، وتم اختبار المئات من المتقدمين من كل الأعمار، مقسمة على عدة مستويات، حيث تم منح الفائزين شهادات تقدير، بجانب جوائز مالية، بمجموع 50 ألف جنيه والتى أقيمت تحت إشراف القارئ الطبيب أحمد نعينع ، والاستاذ سيد جلال عضو مجلس الإدارة.

وحضر حفل توزيع الجوائز الدكتور هشام عبد العزيز ، رئيس مكتب الإتصال السياسى بوزارة الأوقاف، والشيخ أسامة محمود جبريل مدير إدارة أوقاف الشروق وبدر، والدكتور نادى عبد الله أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، و الاستاذ اسماعيل دويدار رئيس اذاعة القرآن الكريم.



