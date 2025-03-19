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الحماية المدنية فى بنى سويف تستقبل زيارة لطلاب المدارس

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الحماية المدنية فى بنى سويف تستقبل زيارة لطلاب المدارس

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الأربعاء، 19 مارس 2025 11:23 ص

استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية ببنى سويف زيارة لعدد من طلبة إحدى المدارس ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

كما تم تنظيم بيان عملى لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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