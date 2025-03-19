شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية فى بنى سويف تستقبل زيارة لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية ببنى سويف زيارة لعدد من طلبة إحدى المدارس ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

كما تم تنظيم بيان عملى لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها.