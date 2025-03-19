شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح دور طبيب الأسرة فى تقديم الخدمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت وزارة الصحة والسكان عن دور طبيب الأسرة فى خدمة المريض فى الوحدات الصحية حيث تمثل فى النقاط التالية:

1- تشخيص وعلاج الأمراض

2- ادارة الرعاية الصحية المستمرة للأفراد والأسر

3- الإحالة للخدمات التخصصية

4- تعزيز الصحة العامة فى المجتمع .

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل المشروع القومى لتعزيز خدمات وحدات الرعاية الأولية لا سيما تعميم تجربة طبيب الأسرة فى أكثر من 5000 وحدة ومركز طبى بالجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن طبيب الأسرة هو الركيزة الأساسية فى نظام الرعاية الصحية الأولية، حيث يلعب دورًا حيويًا فى تقديم الرعاية الصحية للأفراد والأسر فى المجتمع، ويكون أول من يلجأ إليه الأفراد للحصول على الرعاية الطبية الأولية والتوجيهات الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن ممارسة طب الأسرة تتميز بالشمولية والتنوع، حيث يتعامل الطبيب العام مع مجموعة واسعة من المشاكل الصحية والاحتياجات الطبية للمرضى، بدءًا من التشخيص والعلاج للأمراض الشائعة والمزمنة، وصولًا إلى الوقاية من الأمراض وتوجيه المرضى إلى التخصصات الطبية المناسبة.

وتابع: ممارسة طب الأسرة تعتمد على العلاقة القوية بين الطبيب والمريض، حيث يُشجع على بناء علاقة طبية ثقافية تعتمد على الثقة والاحترام، مضيفا أن طبيب الأسرة يتميز بالقدرة على الاستماع والتفاعل مع مختلف الثقافات والخلفيات الاجتماعية للمرضى، مما يسهم فى تحسين جودة الرعاية وزيادة فعالية التواصل بين الطبيب والمريض.