شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الزراعة: التزام مصر بتقديم الدعم الفنى والتدريب للأشقاء الأفارقة فى مجال الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

اكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الملف الافريقي يلقى اهتمام القيادة السياسية لدعم العلاقات مع دول القارة السمراء في جميع المجالات مؤكدا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الاحتفال السنوى لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور يسرى الشرقاوي رئيس الجمعية وبعض السفراء وشركاء التنمية من المؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية، ومشاركة ممثلين عن 40 دولة أفريقية ورجال الأعمال والاستثمار.

وقال "فاروق" إنه يمكن لمصر أن تلعب دورًا رائدًا في تعزيز التعاون الزراعي مع أفريقيا وتحقيق التنمية المستدامة في القارة كما وجه الدعوة لرجال الأعمال المصريين والأفارقة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي، وبناء شراكات استراتيجية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة في قارتنا الأفريقية.



وفي نهاية كلمته وجه وزير الزراعة الشكر الى القائمين على جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مثمنا دورها، كمنصة وطنية مصرية رائدة في مجال تنمية العلاقات المصرية الافريقية والتى تعتبر همزة الوصل بين الحكومة ورجال الاعمال المصريين والأفارقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن الحضور والمشاركة الكبيرة للسادة الوزراء ومسئولى الجهات الحكومية يبث الطموح نحو تحقيق التعاون بين القطاع الخاص المصري والأفريقي ويعكس توجهات القيادة السياسية المصرية، مشيرا إلى تحقيق الجمعية لأهدافها وانطلاقها نحو خطة طموحة مبنية علي قواعد راسخة فى التحرك بالفاعليات والأنشطة وتقوية التعارف والترابط انطلاقا من الأراضي الأفريقية وإقامة المعارض والأسابيع التجارية الاقتصادية الثقافية المصرية والعمل على توفير المعلومات والشراكات بين الكيانات الاقتصادية الأفريقية.