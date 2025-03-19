شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين بشدة محاولة استهداف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابى الذى استهدف موكب الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وفى بيان لوزارة الخارجية، أعربت مصر عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإجرامى الإرهابى، ورفض كافة أشكال العنف والإرهاب، الذى يستهدف زعزعة الامن والاستقرار فى جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع الدكتور حسن شيخ محمود، وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

كما تقدمت مصر بخالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة والشعب الصومالى الشقيق، وإلى ذوى ضحايا هذا العمل الإرهابى، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.