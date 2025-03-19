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مصر تدين بشدة محاولة استهداف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية

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مصر تدين بشدة محاولة استهداف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الأربعاء، 19 مارس 2025 09:51 ص

أدانت مصر وبشدة، محاولة استهداف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدة على تضامنها مع الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود وجمهورية الصومال الفيدرالية والشقيقة.

كما تقدمت مصر بخالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة والشعب الصومالى الشقيق وإلى ذوى ضحايا هذا العمل الإرهابي.

وأعربت مصر عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإجرامى الإرهابي، وترفض كافة أشكال العنف والإرهاب الذى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى جمهورية الصومال الفيدرالية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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