شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين بشدة محاولة استهداف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أدانت مصر وبشدة، محاولة استهداف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدة على تضامنها مع الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود وجمهورية الصومال الفيدرالية والشقيقة.

كما تقدمت مصر بخالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة والشعب الصومالى الشقيق وإلى ذوى ضحايا هذا العمل الإرهابي.

وأعربت مصر عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإجرامى الإرهابي، وترفض كافة أشكال العنف والإرهاب الذى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى جمهورية الصومال الفيدرالية.