شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: لم نغلق باب التفاوض والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حركة حماس، الأربعاء، أنها "لم تغلق باب التفاوض" مع إسرائيل، التى استأنفت فجر الثلاثاء هجماتها بعنف على قطاع غزة.



قال مسؤول فى الحركة، إن حماس تطالب الوسطاء بإلزام إسرائيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل "ستواصل القتال حتى تحقيق جميع أهداف حربها فى قطاع غزة، والمتمثلة فى إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين وتدمير حماس وضمان ألا يشكل قطاع غزة أى تهديد لإسرائيل مجددا".

وأضاف نتنياهو: أن إسرائيل ستستخدم من الآن فصاعدا قوة متزايدة باستمرار ضد حماس، ستُجرى المفاوضات تحت النيران؛ وهذه ليست سوى البداية".

وأشار نتنياهو خلال خطاب متلفز - بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" المحلية - إلى أن أجهزة المخابرات والجيش الإسرائيلى أوصوا بهذا الإجراء، وأنه كان الملاذ الأخير بعد أسابيع من الجهود الفاشلة لدفع حماس إلى إطلاق سراح المزيد من الرهائن.