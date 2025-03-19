شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بفتح: مصر تدعم حق الفلسطينيين فى التمسك بأرضهم وتسعى لإحلال السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القيادى بحركة فتح، ياسر أبو سيدو، اليوم الأربعاء، أن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطينى وتؤيد حقه فى التمسك بأرضه، وتسعى من خلال جهودها الهادفة إلى إحلال السلام الذى ترفضه إسرائيل، مشددا على أن الشعب الفلسطينى لن ينحني أو يرفع الراية البيضاء فى مواجهة القاتل الإسرائيلى، وسيبقي مع عهده على أرضه فى مواجهة هذا العدوان.

وقال أبو سيدو في مداخلة هاتفية لقناة "النيل" للأخبار، :"نحن فى حرب متواصلة مع هذه العصابة التي تحتل الأراضي الفلسطينية، والحرب لها ضحايا ليس لهم علاقة بهذه الحرب، سوي أنهم فلسطينيون، ونرى أن العدو الصهيوني يسعى دائما لإبادة الشعب الفلسطيني، بغض النظر عن أى جرائم يرتكبها، ويتصور أن وسيلة القتل هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يحل بها مشاكله".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني في حرب مع العدو المحتل منذ فترة طويلة، ويعرف الثمن وعلى استعداد لتقديم هذا الثمن في سبيل حريته، وتسعي الدولة الفلسطينية لأن تصل جميع الأطراف إلى سلام دائم، لافتا إلى أن العدو الإسرائيلي بقيادة نتانياهو لا يرى حلا سوي قتل الشعب الفلسطيني، لكي يجعله مطيعا لأوامره، وهذا بعيد المنال عن نتانياهو، فنحن نقدم الشهداء منذ أكثر من 80 عاما فى سبيل تحرير الأراضى الفلسطينية.

وأردف قائلا: إن المجتمع الدولي تحكمه ظروفه ومصالحه الخاصة وعلاقاته بالصهيونية العالمية، ولكننا نعول على أخوتنا في العالم العربي أن يقفوا ويدعموا العمل والجهاد والنضال الفلسطيني بكل قوة ممكنة"، مشددا على أن فلسطين لا تريد حربا فى المنطقة بل تريد أن يعلو الحق السلام العادل.