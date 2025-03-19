شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الأربعاء 19-3-2025.. انخفاض ملحوظ بالحرارة واضطراب الملاحة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 الموافق 19 رمضان، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، ونشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم: القاهرة

العظمى 24 درجة

الصغرى 12

الإسكندرية

العظمى 21

الصغرى 12

مطروح

العظمى 19 درجة

الصغرى 13

سوهاج

العظمى 30 درجة

الصغرى 13

قنا

العظمى 34 درجة

الصغرى 14

أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 17 درجة