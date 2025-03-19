شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار انتظار الذكر 40 يوما والإناث 80 يوما للتعميد في الكنيسة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر المعمودية من الأسرار الكنسية السبعة، في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعند الحديث عنها يتساءل البعض عن لماذا ينتظر الذكر 40 يومًا بعد الولادة للتعميد والإناث 80، وهي ممارسة تحمل رموزًا مستمدة من العهد القديم، تُبرز أبعادًا مرتبطة بالخطيئة والفداء.

بحسب العقيدة المسيحية، ينتظر الذكر 40 يوما ليتم عماده، وذلك إشارة أن آدم استمر في خطيته محكومًا عليه بالموت فترة قبل أن يتمم المسيح فداء الإنسان ويعيد له الحياة هذه التي يتم الحصول عليها بالمعمودية، و80 يوما للأنثى للتذكير بأن المرأة أخطأت أولًا، وهي أسقطت الرجل، لذلك مدتها تضاعفت. وهي ليست عقوبة بل وسيلة إيضاح.

وجاءت مدة الأربعين يومًا والثمانين يومًا من العهد القديم (لا 12) "أية امرأة حبلت فولدت ذكرًا فلتكن نجسة سبعة أيام كحكم أيام طمثها يكون حكم نجاساتها وثلاثة وثلاثين يومًا تقيم فى دم تطهيرها ولا تمس شيئا من الأقداس وإلى المقدس لا تجىء حتى تكمل أيام تطهيرها.. فإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كحكم طمثها وتقيم ستة وستين يومًا فى دم تطهيرها". وفي حالات كثيرة يمكن التغاضي عن هذه الفترات كالسفر مثلًا لأماكن لا يوجد بها كنائس. بل وفي حالة أن تكون الحياة مهددة بالخطر يتم تعميد الطفل في أي وقت.