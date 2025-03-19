شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب زراعة الأرز فى أراضى الدلتا والسواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع وزارة الزراعة المساحة التى سيتم زراعتها بـ محصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية العام الحالى بـ 724 ألفا، فى 9 محافظات فقط، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

وتضمنت المساحة زراعة الأرز فى 2000 فدان بالإسكندرية والبحيرة 106 آلاف و650 فدانا، والغربية 40 ألفا و600 فدان وكفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان والدقهلية 182 ألفا و550 فدانا، ودمياط 42 ألف فدان والشرقية 127 ألفًا و850 فدانا والإسماعيلية ألفان و750 فدانا وبورسعيد 30 ألف فدان

وفى التقرير التالى نتعرف على أسباب زراعة الأرز فى الدلتا:

‫1- يتم زراعة الأرز فى أراضي الدلتا والسواحل الشمالية، الأكثر عرضه للتأثر بارتفاع مستوى ملوحة البحر، لخلق حائط صد وعمل مقاومة طبيعية بالدلتا، لمنع زحف مياه البحر التى تؤدى إلى تملح تلك الأراضى وتؤثر على جودة المياه الجوفية و ترفع نسبة الملوحة بها مما يسبب ضرراً للمحاصيل المنزرعة فى تلك المناطق.

2- بفضل الجهود البحثية والتطبيقية لمركز البحوث الزراعية، تم انتاج أصناف قصيرة العمر، تقلل من فترة مكوثها بالتربة، وبالتبعية نسبة استهلاكها للمقننات المائية، نظرًا لأن تكوين المادة الجافة يعتمد بالأساس على قيام النبات بعملية البناء الضوئي، والتي قد تتأثر حال تقليل فترة المكوث بالأرض والتى لا تتجاوز 120 إلى 125 يومًا، ومنها صنف ما قلل من كمية المقننات المائية التي تستهلكها بنسبة لا تقل عن 30%.

3- تم تحديد نوعية الأراضى التى يصرح بزراعة الأرز بها والتى تكون ذات ملوحة عالية ومستنقعات ومستوى الماء السطحى بها مرتفع "مطبلة".

4- الأراضى المجاورة لنهر النيل، والتى تقع فى جنوب الدلتا أراضى جيدة ولا يصرح بزراعة الأرز بها، حيث أنها تصلح لزراعة محاصيل أخرى تعطى عائد أكبر من الأرز، مثل الذرة التى يتم استيرادها من الخارج لاستخدامها في الاعلاف وكذلك القطن يمكن زراعته.

