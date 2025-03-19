شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إحصائى لهيئة الاستعلامات: اعتراف إعلامى عالمى بتحسن الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

◄ 240 تقريرًا أشادت باقتصاد مصر في 99 وسيلة إعلام دولية خلال شهر فبرايرأكد العدد الجديد (عدد شهر فبراير 2025) من التقرير الإحصائي الشهري الذي تصدره الهيئة العامة للإستعلامات عن "صورة مصر في وسائل الإعلام الدولية"، أن الاعلام الدولي تفاعل مع المؤشرات الإيجابية التي حققتها مصر، في مختلف المجالات، وتأكد ذلك من خلال رصد وتحليل تناول وسائل الإعلام الدولية لشئون مصر الداخلية والخارجية، خلال شهر فبراير.

وقدم التقرير تحليلاً لمجموعة واسعة من المواد الإعلامية التي نشرت عن مصر بلغ عددها 1469 مادة متنوعة عن القضايا والشئون المصرية، نشرتها 295 وسيلة إعلامية في 60 دولة من الأمريكيتين وأوروبا ودول الجوار وآسيا وأفريقيا والعالم العربي، منها 50 وسيلة إعلامية في 5 دول من الأمريكتين، بنسبة 17%، و95 وسيلة في 17 دولة أوروبية بنسبة 32%، و27 وسيلة في دول الجوار، تركيا وإيران وإسرائيل، بنسبة 9%، و50 وسيلة في 12 دولة أسيوية بنسبة 17%، و23 وسيلة في 7 دول أفريقية بنسبة 8%، و50 وسيلة إعلامية في 15 دولة عربية بنسبة 17%.

وأشار التقرير، الذي صدر بعنوان: "قراءة تحليلية.. إحصائية لتوجهات الإعلام الدولي إزاء القضايا والشئون المصرية: الاقتصاد والسياسة الخارجية والملف الحقوقي والأمني والسياحة والآثارخلال الفترة من 1/2/2025 إلى 28/2/2025"، أن تلك الموادالإعلامية نشرت بـ 15 لغة، هي: العربية والإنجليزية والروسية والهندية والإيطالية والفرنسية واليابانية والأردية والفارسية والصينية والتركية والعبرية والألمانية والإسبانية واليونانية، بواقع 212 مادة نشرها الإعلام الأمريكي بنسبة 14% و321 مادة نشرها الإعلام الأوروبي بنسبة 22% و287 مادة في إعلام دول الجوار بنسبة 17% و256 مادة في الإعلام الأسيوي بنسبة 17%، و51 مادة في الإعلام الأفريقي بنسبة 4%، و342 مادة في العالم العربي بنسبة 23%.

ورصد التقرير الذي تناول السياسة الخارجية والإقتصاد والملف الحقوقي والأمني والسياحة والآثار، أبرز وسائل الإعلام التي تناولت القضاياالمصرية، ومنها قناة سي إن إن بالعربية، و قناة الحرة، وشبكة سي إن إن بالإنجليزية، ووكالة بلومبورج للأنباء، ووكالة الاسوشيتدبرس، ومجلة فوربس، وصحف: الواشنطن بوست، ونيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، ونيويورك بوست، والمواقع الإخبارية لـ يو اس نيوز، والمونيتور، وأيه بي سي نيوز، وسي إن إن الاقتصادية، ومواقع: منظمة هيومان رايتس ووتش، وصحيفة ذا هيل، ومجلة The National Interest، وموقع منتدى فكرة، وموقع أخبار الأمم المتحدة، وموقع معهد كارينجي، وموقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ولجنة حماية الصحفيين، ومركز ديمقراطية الشرق الأوسط MEDC ، وموقع Jurist، ومنظمة مراسلون بلاحدود، وموقع وكالة الأخبار اليهودية، وموقع ZonaMilitar الأرجنتيني، وموقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكي، وموقع Noticias Telemundo المكسيكي.. وغيرها من وسائل الإعلام ومراكز البحوث الأمريكية.



وشمل أيضاً، على سبيل المثال، هيئة الإذاعة البريطانية، وصحف: Financial Times، وديلي ميل، والجارديان، والتلجراف، والاندبندنت البرياطانية، وصحيفة Le Monde الفرنسية، وشبكة سكاي نيوز، وموقع سويس انفو، ووكالة فرانس برس، وموقع صحيفة Cyprus mail القبرصية، وصحيفة BILD الألمانية، وشبكة SRF السويسرية، ووكالتا تاسوسبوتنيك الروسية، وموقع البنك الأوروبي بالإنجليزية، وموقع صحيفة Breaking News الايرلندية، صحيفة El País الإسبانية، وموقع Bigodino، ووكالة نوفا الإيطالية، وموقع صحيفة Breaking the news النمساوية، وموقع AMNESTY منظمة العفو الدولية، وموقع منظمةاليونيسيف وغيرها.



كما شمل وكالة الأناضول، وصحيفة ديلي صباح التركية، وقناة العالم، ووكالة مهر الإيرانية، ووكالة تسنيم، وصحيفة كيهان من إيران، وأغلب الصحف والمواقع الإسرائيلية، ومن آسيا: وكالة الانباء الصينية" شينخوا" وصحيفة الشعب، وصحيفة جلوبال الصينية، ومن الإعلام الهندي صحيفة Navjivan، ووكالة أسيان انترناشونال، ومن الإعلام الباكستاني صحف: ذي نيوز، واكسبريس، وديليتايمز، فضلا عن صحيفة ريبوبليكا الإندونيسية، وموقع TOKYO Web الإخباري الياباني، وموقعميراجة نيوز الأسترالي، وموقع BOTINTUC الفيتنامي، وموقع Netizen Media الإندونيسي، وصحيفة Korea Bizwire في كورياالجنوبية، وصحيفة China Times التايوانية، وموقع News.Az الإخباري الأذربيجانى، وصحيفة Malay Mail، الماليزية، وموقع GMA Integrated News الإخباري الفلبينى وغيرها.



ومن الإعلام الأفريقي: موقع صحيفة Monitor الأوغندية، وصحيفة سيتزن وصحيفة The Star الجنوب أفريقية، ووكالة أنباء فانا الأثيوبية، ووكالة الأنباء الأثيوبية، وصحيفة الراصد الأثيوبية، وصحيفة الصومال الجديد الصومالية، ووكالة ابناء صونا الصومالية.. وغيرها، ومن الإعلام العربي صحف: صحيفة المشهد السودانية، والرياض وعكاظ السعوديتان، والأنباء والجريدة والراي والوطن والقبس من الكويت، والاتحاد والخليج والبيان وموقع 24 الإخباري من الإمارت، والمرصد والوسط الليبية، وبوابة تونس الإخبارية، والقدس الفلسطينية، وموقع هسبريس المغربي، وموقع الجزيرة نت، والجزيرة مباشر القطري، ووكالتا بتراوعمون الأردنيتين، وصحيفتا النهار والشروق الجزائريتان، ووكالة الأنباء اليمنية، وصحيفتا الرؤية والشبيبة من سلطنة عمان، وصحيفة النهار اللبنانية، وموقع صوت بيروت إنترناشونال، وموقع شفق نيوز العراقي، وصحيفة السبيل الأردنية، ووكالة معا الفلسطينية، وموقع نافذة اليمن، صحافة 24 اليمني.. وغيرها.



وأوضح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الاتجاه الموضوعي، والذي عادة ما يحمل إتجاهات إيجابية في مضمونه، تصدراتجاهات وسائل الإعلام الدولية في تناولها للقضايا المصرية بنسبة 59% واستحوذ الاتجاه الإيجابي على نسبة 25%، وتراجع الإتجاه السلبي إلى أقل من 16%، مع ملاحظة أن 83% من نسبة الاتجاه السلبي أي 195 مادة من 236 مادة وردت في الإعلامين الأمريكي والأوروبي وإعلام دول الجوار وتحديدا الاعلام الاسرائيلي، الذي اتسم بتوجهات غالبته اسلبية عند تناوله ملف السياسة الخارجية، وبخاصة الموقف المصري من الحرب الإسرائيلية علي غزة.



وأكد رشوان أن التناول الإيجابي والمتوازن للشئون المصرية في الإعلام الدولي، يعكس قوة السياسات المصرية داخلياً وخارجياً في مواجهة التحديات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وما ينجم عنها من تحديات أمنية وانعكاسات سياسية واقتصادية، مشيرًا إلى أن ملف السياسة الخارجية جاء في مقدمة الملفات التي نالت اهتمام الإعلام دولي بـ 968 مادة إعلامية بنسبة 66%، وهو ما يعكس حجم اهتمام الإعلام الدولي الكبير بموقف مصر من الحرب الإسرائيلية علي غزة، ورفض مصر لخطة الرئيس الأمريكي ترامب بتهجيرالفلسطينيين من غزة، وتقديم الخطة المصرية البديلة القائمة علي إعمار غزة دون تهجير سكانها منها، مع ظهور قضايا أخري مثل سد النهضة والأزمة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، وقضايا ثنائية كعلاقة مصر مع الكويت وعمان والصومال وزامبيا وقبرص والهند والولايات المتحدة.. وغيرها.



وجاء الملف الإقتصادي في المركز الثاني بنسبة 16%، وفي المرتبة الثالثة قضايا الملف الحقوقي والأمني بنسبة 11%، وفي المرتبة الرابعة شئون السياحة والآثار والثقافة بنسبة قاربت 7%، مع ملاحظة أن الإعلام العربي وإعلام دول الجوار والإعلام الآسيوي كان الأكثر اهتماماً بقضايا الاقتصاد والسياسة الخارجية، تلاهم الإعلام الأوروبي والإعلام الأمريكي في الاهتمام بقضايا السياسة الخارجية المصرية والاقتصاد والملف الحقوقي وقضايا السياحة والآثار، في حين لم يظهررصد لملف السياحة والآثار في الإعلام الأفريقي.

وأشار رئيس هيئة الاستعلامات إلى أن هذا التقريرالتحليلي الإحصائي الشهري تعده مجموعة من المتخصصين بالهيئة، برئاسة مستشار الإعلام الخارجي عبد المعطي أبوزيد، ومشاركة الزملاء: د. علي محمود محجوب، ونبيل بكر، ومحمد فتوح، وكريم شكري، ود. غادة حلمي.

اهتمام كبير بمسار الاقتصاد المصري

ونشرت وسائل الإعلام الدولية خلال شهر فبرايرالماضي 240 مادة إخبارية عن الاقتصاد المصري، توزعت، حسب النطاق الجغرافي الذي تنتمي إليه هذه الوسائل، إلى 29 مادة نشرها الإعلام الأمريكي بنسبة 12%، و47 مادة نشرها الإعلام الأوروبي، بنسبة 20%، و3 مواد نشرتها وسائل إعلام دول الجوار، بنسبة 1%، و43 مادة نشرها الإعلام الأسيوي، بنسبة 18%، ومادتان نشرهما الإعلام الأفريقي، بنسبة 1%، و116 مادة نشرها الإعلام العربي، بنسبة 48%.