شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة لمزارعى القمح خلال شهر مارس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر مارس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

الأراضي القديمة

- الاهتمام بالرى فى تلك الفترة

- تبدأ درجة حرارة الجو في الارتفاع وعليه لابد من موالاة الري وعدم تعطيش النباتات في هذه المرحلة، حيث يكون محصول القمح في طور الاستطالة ثم مرحلة طرد السنابل والري المنتظم المتوالي يؤدى إلى التجانس في طرد السنابل، فتخرج السنابل من الإغماد في وقت متقارب، ثم تبدأ الحبوب في التكون، وتعطى النباتات حبوبا ممتلئة، ما ينعكس أثره على زيادة محصول القمح، والتعطيش يؤدى إلى عدم تجانس طرد السنابل وضمور الحبوب وعدم امتلائها بصورة جيدة، ويكون الري على الحامي، وعدم منع الري في تلك الفترة مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح و تقريب فترات الري في حالة ارتفاع درجة الحرارة.

- المرور الدورى على حقول المزارعين لمتابعة محصول القمح والاطمئنان على عدم إصابته بالصدأ الأصفر وعدم انتشار البقع المصابة بمحصول القمح، والقضاء عليه إن وجد، حيث يظهر على شكل بثرات صفراء مرتبة في صفوف طولية متوازية بطول الورقة وعند مسح الأوراق بالأصابع تظهر بودرة صفراء.

الأراضي الجديدة

- الاهتمام بالرى في هذه الفترة حيث تبدأ درجة حرارة الجو في الارتفاع و الأراضي الجديدة المستصلحة حديثا لا تحتفظ تربتها بالمياه لفترات طويلة ويتعرض القمح المنزرع بها لنقص المياه، وعليه لابد من موالاة الري وعدم تعطيش النباتات في هذه المرحلة، حيث يكون محصول القمح في طور الاستطالة ثم مرحلة طرد السنابل والري المنتظم المتوالي يؤدى إلى التجانس في طرد السنابل فتخرج السنابل من الإغماد في وقت متقارب ثم تبدأ الحبوب في التكون، وتعطى النباتات حبوبا ممتلئة مما ينعكس أثره على زيادة المحصول، والتعطيش يؤدى الى عدم تجانس طرد السنابل وضمور الحبوب وعدم امتلائها بصورة جيدة ويكون الري على الحامي وعدم منع الري في تلك الفترة مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح و تقريب فترات الري في حالة ارتفاع درجة الحرارة.



- المرور الدوري على حقول المزارعين لمتابعة محصول القمح والاطمئنان على عدم أصابته بالصدأ الأصفر وعدم انتشار البقع المصابة أن وجدت والقضاء عليه ويظهر على شكل بثرات صفراء مرتبة في صفوف طولية متوازية بطول الورقة وعند مسح الأوراق بالأصابع تظهر بودرة صفراء.



الصدأ البرتقالي

- تظهر أعراضه في أواخر فبراير وخلال شهر مارس على محصول القمح في هيئة بثرات مبعثر لونها بنى فاتح مستديرة، وعند مسح الأوراق بالأصابع تظهر بودرة لونها برتقالي، وعند اكتشاف المرض يجب الرش فوراً بالمبيدات الموصي بها مع معرفة أن الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح، مع الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيماوية.

بمجرد ظهور الإصابة بالصدأ الأصفر يجب سرعة الرش بأحد المبيدات الآتية:

- سومي ايت 5% مستحلب بمعدل 35%/100 سم لتر ماء حسب عمر النبات والفدان يحتاج من 300-400 لتر ماء.

- بانش 40% مستحلب بمعدل 19 سم3/100 لتر ماء للفدان ويحتاج الفدان من 300-400 لتر ماء.