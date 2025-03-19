شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 19 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الاربعاء 19-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:35 ص موعد صلاة الظهر 12:03 م موعد صلاة العصر 30: 3 م موعد صلاة المغرب 6:06 م موعد صلاة العشاء 7:23 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:39 ص موعد صلاة الظهر 12:08 م موعد صلاة العصر 3:35 م موعد صلاة المغرب 6:10 م موعد صلاة العشاء 7:28 م مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:30 ص موعد صلاة الظهر 11:59 ص موعد صلاة العصر 3:26 م موعد صلاة المغرب 6:02 م موعد صلاة العشاء 7:19 م مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:25 ص وقت صلاة الظهر 11:51 ص موعد صلاة العصر 3:18 م وقت صلاة المغرب 5:54 م وقت صلاة العشاء 7:09 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:33 ص موعد صلاة الظهر 11:57 ص موعد صلاة العصر 23: 3 م موعد صلاة المغرب 6:01 م موعد صلاة العشاء 7:13 م

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