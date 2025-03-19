شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 19 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الاربعاء 19-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:35 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 30: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:23 ممواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 12:08 م
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:10 م
موعد صلاة العشاء 7:28 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:02 م
موعد صلاة العشاء 7:19 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
وقت صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 3:18 م
وقت صلاة المغرب 5:54 م
وقت صلاة العشاء 7:09 ممواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:33 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 23: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:13 م
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