شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تنظم حفل سحور للعاملين بالوزارة وأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل السحور الذي نظمته الوزارة لأول مرة لجميع العاملين بالوزارة وأسرهم في أجواء رمضانية سادها الحب والود بين جميع العاملين.

وشهد الحفل حضور مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، وأسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون التسويق والمعارض، وكافة قيادات الوزارة، ومديري المديريات على مستوى الجمهورية.



وزيرة التضامن فى السحور

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على الترحيب بالعاملين بالوزارة وأسرهم والتقاط الصور التذكارية، مؤكدة حرصها على تنظيم تلك الاحتفالية كنوع من التقدير على المجهود الذي يبذله كافة العاملين بالوزارة وبرامجها ومشاريعها المختلفة.



وزيرة التضامن مع العاملين

ومن جانبهم عبر جميع العاملين بالوزارة وأسرهم عن سعادتهم بتنظيم هذا الحفل الذى يقام لأول مرة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي وكافة قيادات الوزارة، والذي يؤكد أن التضامن الاجتماعي أسرة واحدة.

واستمتع الحضور بالعروض الفنية التى تناسب روحانيات الشهر الكريم، فضلا عن استمتاع أبناء العاملين بالوزارة بالألعاب التي خصصت لهم في الاحتفالية في المنطقة الترفيهية الخاصة بالأطفال.



التقاط الصور مع وزيرة التضامن الاجتماعى



تواجد وزيرة التضامن بالسحور