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الحوثيون: لا مفر من تحمل المسؤولية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي له

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الحوثيون: لا مفر من تحمل المسؤولية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي له

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 18 مارس 2025 09:58 م

أعلنت جماعة الحوثى قبل قليل، أنه لا مفر من تحمل المسئولية فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي له، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أضافت جماعة الحوثى، أن دولة الاحتلال الإسرائيلى تضغط على حماس لاستكمال تبادل الأسرى والمحتجزين بعيدا عن الاتفاق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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