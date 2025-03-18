شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: لا مفر من تحمل المسؤولية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي له والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جماعة الحوثى قبل قليل، أنه لا مفر من تحمل المسئولية فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي له، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أضافت جماعة الحوثى، أن دولة الاحتلال الإسرائيلى تضغط على حماس لاستكمال تبادل الأسرى والمحتجزين بعيدا عن الاتفاق.