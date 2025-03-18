شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى: قواعد اللعبة تغيرت.. وسنواصل التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس يجب أن تدرك أن "قواعد اللعبة تغيرت"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تصعيد عملياته العسكرية.

وقال كاتس - خلال زيارته لقاعدة "تل نوف" الجوية - إن حماس أمام خيارين؛ إما الإفراج الفوري عن جميع الرهائن أو مواجهة تصعيد غير مسبوق.

وأضاف أن الهدف هو إعادة جميع "المختطفين" إلى ديارهم، وإنهاء ما وصفه بـ"التهديدات التي يتعرض لها سكان الجنوب".

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن رئيس حكومة حماس في قطاع غزة، عصام ديب عبد الله الدعليس جرى قتله" إلى جانب عدد من قادة الحركة، خلال عملية مشتركة مع جهاز الشاباك استهدفت مواقع تابعة لحماس في القطاع.

وذكر الجيش - في بيان نقلته قناة "أي 24 الإسرائيلية" - أن قواته، بالتعاون مع الشاباك، نفذت ليلة الاثنين غارات مكثفة على "عشرات الأهداف التابعة لحماس"، شملت قادة وعناصر من المستوى المتوسط وقيادات في المكتب السياسي للحركة.