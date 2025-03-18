شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: خلافات داخل الجيش بشأن جدوى الهجوم المفاجئ على غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، قبل قليل، عن مصدر أمني، أن هناك خلافات داخل الجيش بشأن جدوى الهجوم المفاجئ على قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، أنه من يعتقد أن الهجوم على قطاع غزة سيجعل حماس أكثر مرونة مخدوع.