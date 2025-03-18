شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: خلافات داخل الجيش بشأن جدوى الهجوم المفاجئ على غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالثلاثاء، 18 مارس 2025 09:22 م
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، قبل قليل، عن مصدر أمني، أن هناك خلافات داخل الجيش بشأن جدوى الهجوم المفاجئ على قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني، أنه من يعتقد أن الهجوم على قطاع غزة سيجعل حماس أكثر مرونة مخدوع.
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