شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى تنزانيا في زيارة ثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء الثلاثاء إلى تنزانيا في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين، حيث من المقرر أن يعقد جلسة مباحثات مع نظيره التنزانى ويلتقى مع عدد من المسئولين التنزانيين رفيعى المستوى، كما يفتتح منتدى الأعمال المشترك.



ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية بتفقد مشروع سد "جوليوس نيريري" التنزانى الذى قام تحالف من شركات مصرية بتنفيذه.