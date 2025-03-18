شكرا لقرائتكم خبر عن "صنعة" مشروع تخرج لطلاب إعلام حول تمكين المرأة اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق طلاب الفرقة الرابعة بالمعهد الدولي العالي للإعلام، قسم العلاقات العامة والإعلان، حملة تسويقية ضمن مشروع التخرج، والتي تستهدف تمكين المرأة، وبالأخص السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة ورائدات الأعمال، وذلك عن طريق تطبيق "صنعة"، الذي يعرض ويسوق المنتجات المختلفة التي تصنعها السيدات، مثل: "الأكل المنزلي والحرف والمشغولات اليدوية" وغيرها، وهو الأول من نوعه في الوطن العربي.

وأشار الطلاب إلى أن شعار الحملة هو "ورينا شطارتِك"، والذي يدعو السيدات للتفوق والتميز في جميع المجالات، كما يشجعهن على التنافس البناء ويحفزهن على تقديم الأفضل والأعلى جودة دائما.

وتهدف حملة "صنعة" إلى تمكين وتشجيع السيدات على عمل في بيئة مناسبة، وذلك عن طريق تمكينها اقتصاديا، من خلال دعم المشروعات الصغيرة.

وتأتي حملة "صنعة" تحت رعاية الدكتورة سهير صالح، عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام، والدكتورة إلهام يونس، وكيلة المعهد، وإشراف عام دكتورة رشا حجازي، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، وإشراف الدكتورة شيماء الفولي، المشرف الأكاديمي، وريم حافظ عضو الهيئة المعاونة، وتامر حمدي، الخبير الإعلامي.