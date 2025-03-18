شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زيادة الحد الأدنى والأقصى.. مواعيد صرف المعاشات لشهر أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر ملف المعاشات واحداً من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة المصرية، حيث يبحث الكثير من أصحاب المعاشات والمستفيدين عن موعد صرف معاشات شهر إبريل 2025، والإجراءات التي تتخذها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك من أجل ضمان سهولة عملية الصرف، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي شملت زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات.

وتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على صرف معاشات شهر إبريل 2025م، لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، أول "إبريل"،المقبل مع تيسير جميع الإجراءات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات، إذ يتم تشكيل مجموعات عمل لتذليل اى عقبات تواجه عمليات الصرف للعمل على راحة المستفيدين.

و حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.