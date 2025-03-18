شكرا لقرائتكم خبر عن تقلوا الملابس.. عودة انخفاض درجات الحرارة من جديد غدا والان مع تفاصيل الخبر

يتابع الكثير من المواطنين مؤشرات قياس درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأربعاء 19 مارس 2025 الموافق 19 رمضان، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

ويشهد غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء ، ونشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

درجات الحرارة فى القاهرة

العظمى 24 درجة

الصغرى 12

درجات الحرارة فى الإسكندرية

العظمى 21

الصغرى 12

درجات الحرارة فى مطروح

العظمى 19 درجة

الصغرى 13

درجات الحرارة فى سوهاج

العظمى 30 درجة

الصغرى 13

درجات الحرارة فى قنا

العظمى 34 درجة

الصغرى 14

درجات الحرارة فى أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 17 درجة