شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر الصريحة حول الأزمة الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول الأزمة الأوكرانية.. فيما أعلن بوتين استعداده للعمل مع شركائه الأمريكيين لاستكشاف السبل الممكنة لحل الصراع بشكل شامل، الذي ينبغي أن يكون شاملاً ومستداماً وطويل الأمد.



وأوضح الكرملين - في بيان أذاعته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - أن الرئيس بوتين أعرب عن امتنانه لترامب لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".



وأكد الرئيس الروسي - بحسب البيان - التزامه الأساسي بالحل السلمي للصراع، وقال "يجب أن نأخذ في الاعتبار الحاجة المطلقة إلى القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة، والمصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن".



وتابع البيان: "في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي لتطبيق وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، حدد الجانب الروسي عددًا من النقاط المهمة فيما يتعلق بضمان السيطرة الفعالة على وقف إطلاق النار المحتمل على طول خط التماس القتالي بأكمله، والحاجة إلى وقف التعبئة القسرية في أوكرانيا وإعادة تسليح القوات المسلحة الأوكرانية.



وأردف: كما جرت الإشارة إلى المخاطر الجسيمة المرتبطة بعدم قدرة "نظام كييف" على التفاوض، والذي قام - مرارا وتكرارا - بـ"تخريب وانتهاك" الاتفاقات التي تم التوصل إليها؛ "تلفت الانتباه الجرائم الإرهابية الوحشية التي ارتكبها المسلحون الأوكرانيون ضد السكان المدنيين في منطقة كورسك".