شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان ضرورة الالتزام بقرارات القمة العربية وإعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الجارية للقمة العربية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الإتصال تناول الأوضاع الإقليمية، والتصعيد الجارى فى قطاع غزة، حيث أدان الرئيس السيسى وملك البحرين الضربات الجوية على القطاع، والتى خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى، وشددا على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، مطالبين باضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته لحماية أهالى قطاع غزة الأبرياء من العدوان الغاشم الذى يتعرضون له.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الرئيس السيسى وملك البحرين أكّدا على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات القمة العربية غير العادية التى استضافتها القاهرة مؤخرًا، وخاصة الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مشددين على الرفض التام لأى إجراءات أو قرارات تدفع تجاه تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومشيرين إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هى الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم واستقرار المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاتصال شهد أيضًا التأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والبحرين وحرص البلدين الشقيقين على دفع التعاون لآفاق أرحب فى كافة المجالات، ومواصلة التنسيق الوثيق بشأن قضايا المنطقة.