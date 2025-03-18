شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة لمصر للطيران يلتقى وفدا من السفارة البريطانية لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

التقى الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بوفد من السفارة البريطانية فى القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال النقل الجوى خاصة فيما يتعلق بدعم خطط توسيع أسطول مصر للطيران من خلال الشراكات التجارية وحلول التمويل والتعاون التكنولوجى.

حضر اللقاء ياسمين قريشى عضو مجلس العموم البريطانى، المبعوث التجارى للمملكة المتحدة الخاص لمصر وجاريث بايلى السفير البريطانى لدى جمهورية مصر العربية، ووسام حسنين المستشار التجارى لشئون الطيران والدفاع والأمن بالسفارة البريطانية، وجون ويلش مدير العلاقات مع المبعوثين التجاريين للمملكة المتحدة - أفريقيا، وياسمين الملاح مسئول الفعاليات والدبلوماسية العامة بالسفارة البريطانية.