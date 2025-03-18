شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإسرائيلي: الهجمات على غزة ستستمر لأيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالثلاثاء، 18 مارس 2025 07:32 م
أعلن جدعون ساعر وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، أن الهجمات على قطاع غزة ستستمر لأيام، مؤكدا أن واشنطن تلقت إخطارا مسبقا بالغارات الإسرائيلية وتدعمها، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
وكانت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن جزءا من سكان بلدات غلاف غزة يحزمون حقائبهم استعدادا للنزوح بسبب تجدد القتال.
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